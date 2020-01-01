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Тюменцев зовут на курс "Два в одном: психология и скоропись" в "Литературном лицее"

Общество, 11:05 31 января 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Первая встреча курса "Два в одном: психология и скоропись" начнется в рамках нового культурно-просветительского проекта "Литературный лицей" в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) в Тюмени 1 февраля в 14 часов, сообщают организаторы.

Горожан ждут 10 занятий, которые помогут лучше понимать себя и других, выстраивать отношения между людьми, развивать коллективное взаимодействие.

"Для творческих людей занятия будут способствовать разработке идейного замысла литературного произведения, созданию реалистичных характеров героев и отражению их внутреннего мира", — рассказали организаторы проекта "Литературный лицей".

Курс также предложит методики, которые помогут понимать и запоминать информацию, экономить время и место при конспектировании письменного текста и устной речи.

На занятия приглашают тюменцев от 16 лет и старше. Количество мест ограничено. Обязательна запись по телефону: 46-45-79. Можно оставить заявку на посещение здесь.

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# Литературный лицей , психология

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