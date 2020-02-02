Пушкинский бал пройдет в Голышмановском округе

| Фото: Земляновская СОШ во ВКонтакте | Фото: Земляновская СОШ во ВКонтакте

Более 200 человек станут участниками Пушкинского бала в Земляновском сельском Доме культуры 7 февраля. Представление начнется в 12 часов.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила учитель истории, руководитель Литературно-краеведческого музея им. А. С. Пушкина Земляновской средней школы, организатор Елена Цыбуцинина.

Светский раут в Земляновском проводится с 1980 года – тогда был открыт Литературно-краеведческий музей им. А. С. Пушкина.

"Участниками бала становятся школьники, студенты, работающая молодежь со всего Голышмановского городского округа. Все они одеты в наряды 19 века. Входят в зал под музыку, а мы в свою очередь представляем их по имени и статусу: князья, княгини. Бал открывается полонезом. Потом идет вальс. Гости поют романсы. Проходит во время бала театрализованное представление по произведениям Пушкина", - рассказала она.

Во время проведения бала в Доме культуры проходят мастер-классы по изготовлению вееров, масок. Их потом девушки используют во время представления. Местные художники пишут танцующие пары, делают индивидуальные портреты дам в старинных платьях.

"Награждаем призами, грамотами участников бала. Определяем лучшую пару, наряд, творческий номер. Продолжительность – 1,5 часа. В подготовке к нашему маскараду участвуют сотрудники культуры, библиотекари. У нас есть танцевальный кружок – жители села оттачивают мастерство исполнения вальса, полонеза. Поэтому Пушкинский бал всегда проходит на высоком уровне", - подытожила Елена Цыбуцинина.

Анжела Лебедева