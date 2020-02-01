Совет отцов организуют в Ишиме

| Фото: Артема Елисеева | Фото: Артема Елисеева

В Ишиме создают совет отцов. Запуск проекта проходит в два этапа. 25 января состоялась лекция-тренинг об осознанном отцовстве. В мероприятии, которое длилось шесть часов, приняли участие 38 человек в возрасте от 25 до 40 лет.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал председатель общественной молодежной палаты при Ишимской городской думе Артем Елисеев.

По его словам, в Ишиме нужно запускать как можно больше эффективных клубов и движений, которые пропагандировали бы семейные ценности, культуру в семьях и межпоколенное взаимодействие.

"Идея витала давно, но толчком к ее реализации стало послание президента в части демографической ситуации в стране. Мы проанализировали обстановку в Ишиме. Оказалось, что число разводов превышает число заключенных браков. Поняли, что нужно поднимать институт семьи и семейные ценности", - рассказал Артем Елисеев.

Организаторы обратились в региональный Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области, где им пообещали помочь в открытии филиала в Ишиме и оказать всевозможную поддержку.

Второй этап пройдет более масштабно, будут приглашены семьи на игротеку, где они сыграют в оригинальную настольную игру "Земля отцов_72" и примут участие в командной викторине. Участникам предложат ответить на вопросы о 25 известных в истории отцах, которые внесли значительный вклад в становление и развитие Тюменской земли.

"После игротеки сформируем список желающих официально вступить в совет отцов и проведем первое заседание, на котором решим, кто и чем будет заниматься", - пояснил председатель молодежной палаты.

Он добавил, что на стадии обсуждения участие в совете молодых людей, которые еще не вступили в брак и не имеют детей, для формирования у них осознанного отношения к браку на примере состоявшихся мужей и отцов.

Инна Кондрашкина