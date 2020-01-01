Проверка на герметичность систем теплоснабжения пройдет в Тюмени

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Проверка на герметичность систем теплоснабжения от котельных пройдет в Тюмени с с 3 февраля по 10 марта, сообщает пресс-служба УСТЭК.

Проверки коснутся районов, где источниками тепловой энергии являются котельные установки, расположенные по адресам: ул. Авторемонтная, 2 (котельная № 9), ж.р. Матмасы, ул. Белоярская, 12 (котельная № 17) и ж.р. Антипино, ул. Водников, 28 (котельная № 21),

Выявить утечки теплоносителя и неисправность внутридомовых коммуникаций в 141 жилом доме и 23 учреждениях предстоит с помощью добавления реагента "Уранин А" в закрытые системы теплоснабжения (в которых вода, циркулирующая в трубопроводе, используется только как теплоноситель, и не забирается для нужд обеспечения горячего водоснабжения. При такой схеме система полностью закрыта от окружающей среды). Этот краситель, имеющий органическое происхождение и являющийся безопасным для человека, окрасит сетевую воду в яркий зеленый цвет.

После устранения выявленных повреждений в закрытые системы теплоснабжения будет добавлен реагент, характеризующийся резким медицинским запахом, назначение которого – защитить трубопровод от биологической коррозии.

При обнаружении выхода на поверхность земли теплоносителя зеленого цвета или в случае появления в кранах воды, окрашенной в зеленый цвет, а также при появлении у воды резкого медицинского запаха просим обращаться в контактный центр АО "УСТЭК" по телефону 8 (3452) 38-62-00.

УСТЭК предупреждает, что категорически не рекомендуется использовать сетевую воду в бытовых целях, для приготовления пищи и кормления животных.