Тюменцев учат составлять родословные в библиотеке № 15

| Фото: Централизованная городская библиотечная система | Фото: Централизованная городская библиотечная система

Более 30 заседаний клуба "Моя родословная" провели в библиотеке № 15 им. П. П. Ершова (ул. Минская, 98) в Тюмени в 2019 году. На занятия приходят жители областной столицы разных возрастов.

Клуб работает на протяжении двух лет. Первое занятие прошло 12 апреля 2018 года. Инициаторами появления клуба выступили читатели библиотеки. "Люди приходили и интересовались, задавали вопросы про составление родословной. Тоже начинаешь интересоваться этой темой, людям надо что-то отвечать. Потом читатели стали понимать, что в библиотеке можно получить полезную информацию. В один прекрасный момент они сказали, что нужно создать тематический клуб. Раз социальный заказ поступил - нужно его выполнять", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заведующая библиотекой № 15, руководитель клуба "Моя родословная" Елена Жукова.

Поначалу набралась группа в пять человек. Потом участников стало больше. О заседаниях тюменцы узнавали через так называемое сарафанное радио, в социальных сетях, с сайта Централизованной городской библиотечной системы, из объявлений.

| Фото: Централизованная городская библиотечная система | Фото: Централизованная городская библиотечная система

Занятия в клубе бывают индивидуальными и общими. "Когда клуб начинал работу, мы учились всему сообща. На протяжении полугода проходили общие сборы. В какой-то момент массово начали записываться новенькие. Участникам, которые пришли ранее, стало неинтересно слушать каждый раз об азах составления древа, начале поиска. Сами члены клуба решили поделить занятия — для новичков и общий сбор, на котором поднимается какая-то большая конкретная тема. На общее заседание приходит до 25 человек", — пояснила Елена Жукова.

На индивидуальных занятиях руководитель клуба рассказывает слушателям, с чего начать составление родословной. На заседаниях пользуются опытом историков-генеалогов, разработанными ими алгоритмами, сотрудники библиотеки используют и свои наработки. Если появляются сложные вопросы, на которые Елена Жукова ответить не может, то в клуб приглашают специалистов, которые могли бы поделиться ценной информацией. "Так, у клубовцев возникли вопросы по метрическим книгами, исповедным росписям и брачным обыскам, которые содержат генеалогические данные. На них я не могла ответить. Решили пригласить священника. Настоятель Крестовоздвиженской церкви отец Александр согласился. Ему и самому интересна эта тема, поскольку он является директором православной гимназии и занимается с подростками", — добавила Елена Жукова.

Участники клуба — люди разных возрастов. По словам Елены Жуковой, в основном это тюменцы среднего возраста и пенсионеры. Есть и участники до 35 лет.

Очередная встреча начнется в библиотеке № 15 им. П.П. Ершова 1 февраля в 14 часов. На занятиях тюменцы нередко делятся успехами своих поисков. Так, на грядущем заседании член клуба "Моя родословная" Александр Ващенко расскажет о том, как искал информацию о своем родственнике - участнике Великой Отечественной войны. Вторая часть занятия будет посвящена новым источникам для поиска, которые не затрагивали на прошлых встречах.

Организаторы просят оставить заявку на посещение здесь.

Инна Пахомова