Жителей Тюмени вовлекут в городское развитие

| Фото: www.minstroyrf.ru | Фото: www.minstroyrf.ru

Тюменцы и жители еще 14 городов России обсудят стандарт вовлечения граждан в вопросы развития городов 30 и 31 января. Обсуждение пройдет при поддержке Минстроя России по инициативе Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив, сообщает министерство.

Первое мероприятие по подготовке стандарта гражданского участия состоялось в ноябре 2019 года в Москве, а в декабре экспертные сессии прошли еще в девяти российских городах.

"Еще в 2017 году на старте проекта "Формирование комфортной городской среды" была разработана целевая модель по включению граждан в вопросы благоустройства. Регионы и города пользуются этой методикой и сейчас в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Совместно со всеми заинтересованными сторонами мы хотим доработать эту модель и создать стандарт вовлечения граждан в вопросы городского развития, который позволит выстроить максимально конструктивный и эффективный диалог с регионами, муниципалитетами и их жителями", - рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров.

На сессии горожане совместно с экспертами обсудят вопросы совершенствования института гражданского участия в проектах городского развития. По итогам обсуждений будет сформирован стандарт гражданского участия, который в течение 2020 года протестируют в пилотных регионах. Затем документ будет дополнен и скорректирован, далее на его основе могут быть сформированы необходимые законодательные инициативы.

Для участия в обсуждении необходимо пройти регистрацию.