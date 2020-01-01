Письма-обращения к водителям передали участники акции в Казанском районе

| Фото: администрация Казанского муниципального района | Фото: администрация Казанского муниципального района

Акцию "Берегите детей" провели автоинспекторы Казанского района, педагоги центра развития детей и воспитанники подготовительной группы детского сада "Солнышко" в с. Казанском, сообщает администрация муниципалитета.

Надев яркие, светящиеся жилеты, юные участники дорожного движения с плакатами "Водитель, меня дома ждет мама" и "Ограничение скорости" встали в один ряд на улицах Луначарского и Карла Маркса у детского сада, чтобы призвать водителей быть внимательными на дорогах.

Будущие школьники вместе с автоинспекторами останавливали водителей, чтобы вручить им письма-обращения, которые написали учащиеся Пешневской школы. Ребята передали автолюбителям белые воздушные шары, как символ детской жизни, и красные воздушные шары в форме сердца, означающие "Берегите детские сердца".

Акция сумела произвести впечатление, считают автоинспекторы. Они надеются, что подобные мероприятия будут полезны и детям. Призывая взрослых соблюдать правила дорожного движения, ребята сами не будут их нарушать.