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Выставка картин "Шерстяные истории" пройдет в библиотеке имени Менделеева

Общество, 11:27 31 января 2020

www.mkrf.ru

Презентация выставки картин "Шерстяные истории", подготовленной участниками студии Галины Постниковой "INSPIRE", и мастер-класс "Картина из шерсти. Северное сияние" начнутся в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 7 февраля в в 15 часов, сообщают организаторы.

Галина Постникова – профессиональный художник, опытный педагог, мастер по "живописи шерстью" - это техника послойной выкладки натуральной цветной шерсти на основу. Она берет начало из древних войлочных техник, отличается простотой изготовления и имеет более современный вид. Это творческое направление – синтез академической живописи и декоративно-прикладного искусства. Подходит для людей любого уровня подготовки.

На выставке будут представлены 34 картины, каждая из которых уникальна и по сюжету, и по техническому исполнению. Основная сюжетная линия – жизнь и природа Сибири.

Вход свободный. Выставка открыта до 31 мая 2020 года (ул. Орджоникидзе, 59, холл, 4-й этаж).

Справки по телефону: 565300 (доб.3061) Голева Радмила Вячеславовна.(6+).

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# выставка , картины , шерсть

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