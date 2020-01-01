Цикл концертов классической музыки пройдет в музее Словцова 31 января

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во ВКонтакте | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во ВКонтакте

Цикл концертных программ "Тюменский государственный институт культуры представляет" для любителей классической музыки откроется в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63). Первый концерт состоится 31 января, начало в 18 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

В программе – инструментальные и вокальные произведения зарубежных и отечественных композиторов. Прозвучат сочинения, хорошо известные широкому кругу любителей музыки, и произведения малоизвестных авторов.

В концерте примут участие юные музыканты Детской школы искусств, студенты и преподаватели колледжа искусств и Тюменского государственного института культуры. Ведущая – Светлана Бархатова.

14 февраля состоится концерт к Международному Дню влюбленных. 21 февраля пройдет концерт романтической музыки к 210-летию со дня рождения Ф. Шопена. 27 марта прозвучит старинная музыка к 335-летию со дня рождения И. С. Баха и Г. Ф. Генделя. 24 апреля зрителей приглашают на концерт вокальной музыки (оперетта) к 150-летию со дня рождения Ф. Легара. 29 мая состоится концерт музыки П. И. Чайковского к 180-летию со дня рождения.

Вход свободный. Возрастная категория 0+.