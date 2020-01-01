Тюменский Роскомнадзор: возрастного знака 3+ для афиш не существует

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Четыре нарушения правил маркировки мероприятий выявил Роскомнадзор в зарегистрированных в Тюменской области средствах массовой информации в 2019 году.

Об этом сообщил заместитель начальника отдела контроля в сфере массовых коммуникаций Руслан Джумасов в ходе пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Он напомнил, что возрастная маркировка афиш мероприятий регулируется пунктом 4 статьи 11 Федерального закона 436 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Этот закон предусматривает отнесение информационной продукции к одной из пяти категорий и запрещающий ее распространение среди детей в зависимости от их возраста.

Руслан Джумасов уточнил, что знаков информационной продукции всего пять: 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+. "Других знаков, которые иногда можно встретить в СМИ, например, 3+, 5+ и других, законодательство не предусматривает. На старых прокатных удостоверениях некоторых фильмов можно увидеть знак 14+", сообщил он.

При этом размер и место маркировки на афише законом не оговорено. Руслан Джумасов заметил, что единственное требование - пометка должна быть заметной и не сливаться с другой информацией.

При этом у организаторов зрелищных мероприятий нередко возникает вопрос о том, какой именно знак поставить, если, например, оно проводится для младших групп детского сада. "В таких ситуациях мы все равно рекомендуем ставить указанные в законе категории, поскольку неправильный знак приравнивается к его отсутствию", - заметил Руслан Джумасов.

Затруднения с классификацией информационной продукции возникают, по его словам, довольно часто, кроме того, граждане также нередко проявляют бдительность и сообщают о том, что возрастное ограничение на афише, на их взгляд, занижено.

Руслан Джумасов рассказал, что в спорной ситуации организатор мероприятия может заранее избежать возможных проблем. Можно обратиться к экспертам, имеющим аккредитацию Роскомнадзора. Список экспертов, работающих, в том числе, и в Тюменской области, можно найти на официальном сайте организации.

Николай Ступников