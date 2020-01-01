Более половины жителей региона записываются на прием к врачу дистанционно

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более половины жителей Тюменской области записываются на прием к врачу дистанционно. Такую возможность им предоставляют мобильное приложение "Медицина 72", региональный портал услуг, единый центр записи, инфокиоски. Также врач может записать пациента на следующий прием со своего рабочего места, сообщает областной департамент здравоохранения.

Функционал личного кабинета пациента "Мое здоровье" на Едином портале госуслуг регулярно пополняется. Тюменцы могут записаться к врачу для прохождения профилактических медосмотров, вызвать врача на дом, ознакомиться с медицинскими документами в электронном виде, получить сведения о прикреплении к медицинской организации. К концу 2020 года планируется предоставить пациентам возможность оформлять через личный кабинет родовой и прививочный сертификаты, получать справку о состоянии здоровья для занятий в спортивном учреждении.

Растет и число медицинских организаций, включенных в защищенную сеть передачи данных, а также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие. Обеспечивается преемственность оказания медицинской помощи на стационарном и амбулаторных этапах лечения. В 2019 году были отработаны процессы взаимодействия медицинских организаций в отношении онкобольных и паллиативных пациентов, по сердечно-сосудистому профилю, а также по направлениям "медицинская реабилитация" и "высокотехнологичная медицинская помощь".

В 2019 году завершилась интеграция с программой фонда социального страхования, и теперь государственные медицинские организации юга области могут выписывать листы нетрудоспособности в электронном виде. За 2019 год они оформили почти 209 тыс. таких документов. По этому направлению Тюменская область в рейтинге субъектов РФ занимает 26 место из 85 регионов, в 2018 году она находилась на 65 позиции.

В районах юга области 22 больницы получат 200 планшетов, благодаря чему врач или фельдшер во время вызова на дом не только увидит необходимую информацию о пациенте, но и сможет электронно оформить больничный, рецепт на льготные лекарства, направления на анализы, записать больного на прием.

Продолжится и развитие системы поддержки принятия врачебных решений, а также централизованной подсистемы "Телемедицинские консультации", которая позволит оказывать дистанционную медицинскую помощь – проводить консилиумы, консультации, отслеживать состояние здоровье больных на расстоянии, выписывать электронные рецепты и справки.

Как отметил во время рабочей встречи с медработникам начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения регионального департамента здравоохранения Алексей Немков, важно создать единую информационную систему, которая позволит в технической части ориентироваться быстро и оперативно включать все новые электронные возможности.