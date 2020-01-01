От тюменцев ждут заявки на конкурс молодежного контента

| Фото: Институт развития интернета | Фото: Институт развития интернета

Подать заявку на участие в конкурсе интернет-проектов тюменцы могут до 5 февраля. Конкурс, ориентированный на поддержку проектов по созданию яркого, полезного, интересного контента для молодёжи в Интернете, объявила АНО "Институт развития Интернета".

К участию приглашают юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Тюменской области. Участники могут выбрать одно из четырех направлений:

1. Видеоконтент (реализация проектов по созданию фильмов, сериалов, анимации и т. д. с условием публикации в интернет-СМИ);

2. Контент в блогосфере (реализация авторского, информационного, тематического, специального проекта в соцсетях и/или мессенджерах);

3. Спецпроекты в интернет-СМИ (реализация проектов по созданию контента с условием обязательной публикации на сайте интернет-СМИ)

4. Игры и программное обеспечение (производство игр и контента, интегрированного в специализированное программное обеспечение).

Тематическими направлениями первой волны станут "Живая память", "Мы вместе", "Делай добро", "Гордимся" и "Действуй!".

Заявки на участие в конкурсе можно подать на сайте конкурс.ири.рф. Оценка представленных проектов будет проходить по трем главным критериям: качество контента, охват и реакция аудитории.