Сорок семь молодых семей Ишима получили жилищные сертификаты

| Фото: пресс-службы администрации Ишима | Фото: пресс-службы администрации Ишима

47 молодых семей Ишима получили свидетельства на улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба администрации Ишима.

Всего в 2020 году 63 семьям выдадут свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или его строительство в рамках программы "Обеспечение жильем молодых семей".

Глава Ишима Федор Шишкин поздравил присутствующих с получением жилищных сертификатов и отметил, что государство продолжает программы по поддержке семей с детьми. "Уверен, что предпринятые меры позволят и ишимским семьям с уверенностью смотреть в завтрашний день!" - подчеркнул глава муниципалитета.

Он призвал молодежь приобретать квартиры и строить дома на территории города, развивать Ишим и укреплять его социальную сферу.