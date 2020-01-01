Спектакль-мюзикл "Ледовый сказ "Конек-горбунок" представят в Тобольске осенью

| Фото: "Дворец спорта "Кристалл" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Дворец спорта "Кристалл" во ВКонтакте (архив)

Спектакль-мюзикл "Ледовый сказ "Конек-горбунок" по мотивам сказки П. П. Ершова планируют представить на ледовой арене Дворца спорта "Кристалл" в Тобольске осенью 2020 года.

Такую постановку сотрудники и учащиеся детско-юношеской спортивной школы №1 покажут впервые. Напомним, в январе проект ДЮСШ №1 по итогам голосования местных жителей стал одним из победителей конкурса социально значимых проектов в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель директора по спортивно-массовой работе детско-юношеской спортивной школы №1 Эльвира Зырянова, при спортшколе есть отделение фигурного катания. Руководство решило предложить юным спортсменам попробовать себя в роли актеров. "Их навыков достаточно, чтобы поставить такое шоу. Пусть на городском уровне. На большее мы пока не замахиваемся", — добавила она.

В постановке планируют задействовать около 70 человек. Авторы идеи нашли режиссера, им станет руководитель Свободного молодежного театра Ольга Солодова. В скором времени приступят к написанию сценария, подбору актеров, подготовке костюмов. "Тренер-преподаватель отделения фигурного катания Михаил Слободчиков будет ставить спортивные трюки. Он является мастером спорта по фигурному катанию, и у него есть опыт выступления в театре в Свердловской области", — добавила Эльвира Зырянова.

Подготовка будет идти в течение года. Спектакль на льду планируют показать осенью 2020 года. Постановка заявлена как мюзикл, но петь вживую актеры не смогут, поэтому авторы идеи планируют привлечь к созданию постановки детские музыкальные коллективы Тобольска.

""Конек-горбунок" — это наша гордость. Этот персонаж везде, проводятся различные мероприятия, посвященные ему. Если у нас все получится, то, возможно, мы выступим на каком-нибудь тематическом фестивале. Сейчас главная задача — сделать хорошее развлекательное мероприятие на льду для нашего города. Когда родители увидят своих детей на льду, им будет очень приятно", — заключила Эльвира Зырянова.

Инна Пахомова