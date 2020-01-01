Тоболяка осудили за склонение юноши к употреблению наркотика

| Фото: Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

Приговор по делу о склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотического средства вынесли 25-летнему жителю Тобольска, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 3 сентября тоболяк встретился возле магазина с 17-летним юношей и еще одним знакомым. Злоумышленник предложил приобрести наркотик и склонил несовершеннолетнего к его употреблению.

"На такси компания поехала в лесополосу за закладкой, где и привлекла к себе внимание оказавшихся поблизости сотрудников полиции. Автомобиль остановили. У подростка обнаружили наркотик массой более 4,7 грамма, что является крупным размером", — рассказали в надзорном органе.

Суд назначил подсудимому восемь лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Юноше, которому сейчас 18 лет, вынесли приговор по ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства, совершенное в крупном размере". Он осужден к одному году шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.