Продолжается прием заявок на конкурс "Без срока давности"

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Прием заявок на Всероссийский конкурс сочинений среди школьников "Без срока давности" продолжится до 28 февраля, сообщает Минпросвещения России.

Конкурс проходит в два этапа: региональный с 9 декабря по 31 января 2020 года, федеральный с 1 по 28 февраля.

К участию приглашают учащихся 5–11-х классов. В конкурсных сочинениях участникам предлагается рассмотреть один из вопросов, связанных с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной войне.

На федеральный этап конкурса от субъекта принимают одно конкурсное сочинение, набравшее максимальное количество баллов. Оно размещается в личном кабинете субъекта на сайте конкурса до 31 января 2020 года.

Победителями станут восемь человек из числа финалистов. По итогам конкурса будет издан сборник сочинений финалистов.

Торжественная церемония награждения пройдет в Москве. Восемь победителей конкурса и восемь сопровождающих также будут приглашены 9 мая 2020 года на Парад на Красной площади, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.