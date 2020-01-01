На территории совхоза Антипаютинский на Ямале ввели карантин из-за бешенства у северных оленей

www.yanao.ru www.yanao.ru

На территории совхоза Антипаютинский в Тазовском районе введен карантин – здесь были выявлены случаи бешенства северных оленей.

Служба ветеринарии, сообщается на официальном сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, диагностировала и локализовала вспышку этого опасного заболевания.

Во время эпизоотологического расследования установлено, что источником инфекции послужили дикие животные – песцы, которые, по словам оленеводов, выходили в стадо, контактировали с домашними оленями.

"Всего погибло 12 животных, что для стада в почти 2000 голов, не критично, на каслание и жизнедеятельность оленеводов это не повлияло, - сообщил главный ветеринарный врач Ямала Евгений Попов. - Наши специалисты оперативно прибыли на место, отобрали патологический материал. Трупы павших животных уничтожены согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Остальные животные подвергнуты клиническому осмотру. За животными установлено наблюдение. Других случаев на территории округа не зафиксировано".

Ситуация находится под полным контролем государственной ветеринарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа. Возможность реализации продукции северного оленеводства от больных и подозрительных животных бешенством полностью исключена. На время карантина на территории выпаса северных оленей запрещается ввоз и вывоз всех видов животных, включая диких плотоядных животных, обмен и продажа оленей в другие оленеводческие хозяйства, стада, отлов диких животных.

Специалисты госветслужбы рекомендуют соблюдать особые меры предосторожности при контакте с дикими животными –песцами и лисами. Пострадавшие от контакта с дикими, безнадзорными животными должны немедленно обратиться за медицинской (антирабической) помощью в ближайшее медицинское учреждение.