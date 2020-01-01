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Завершается монтаж Ржевского мемориала Советскому солдату

Общество, 18:45 31 января 2020

Российское военно-историческое общество | Фото: Российское военно-историческое общество

Завершается этап монтажа центральной фигуры Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области. 29 и 30 января установлены средняя и верхняя части бронзовой скульптуры, сообщает Министерство культуры Российской Федерации.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры РФ. Сейчас продолжаются работы по созданию музейного филиала, благоустройству территории и созданию автодорожной инфраструктуры.

Созданный мемориал получит статус филиала Музея Победы. Он создается без привлечения средств федерального бюджета, на народные пожертвования.

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# мемориал , солдат

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