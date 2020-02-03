Сотрудники тюменского водоканала пройдут обучение в новом учебном классе

| Фото: Тюменский водоканал | Фото: Тюменский водоканал

Новый учебный класс открылся в Тюменском водоканале 31 января. В роли преподавателей и обучающихся выступили сотрудники предприятия, сообщает компания.

Процесс обучения на производстве не заменяет профессионального образования, а дополняет его практическими знаниями и навыками. В ходе реализации концессионного соглашения, заключенного между тюменским водоканалом и администрацией города в декабре 2017 года, на предприятии идет масштабный процесс модернизации оборудования, а вместе с этим повысилась необходимость в повышении компетенции персонала.

"Поступающее к нам оборудование на порядок технологичнее того, которое на протяжении многих лет используется на сетях и объектах водоснабжения и водоотведения. Новая площадка позволят передавать опыт, воспитывать новых мастеров своего дела, а в роли тренеров выступят те, кто работает на производстве и досконально разбирается в этом", - рассказал главный инженер ООО "Тюмень Водоканал" Андрей Максимов.

Программа обучения разрабатывается исходя из запросов цехов водоканала. На первом этапе утвержден план на полугодие. За шесть месяцев планируется обучить 12 групп специалистов по разным направлениям. Тренерами-преподавателями станут начальники цехов, мастера, представители аппарата управления, специалисты, прошедшие обучение на заводах-изготовителях оборудования водоснабжения и водоотведения.

Чтобы сделать образовательный процесс более эффективным, учебный класс оборудовали наглядными пособиями и дидактическим материалом. По итогам обучения сотрудники пройдут тесты обратной связи, чтобы специалисты предприятия смогли оценить качество усвоения знаний и при необходимости скорректировать учебный процесс.