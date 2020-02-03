Тюменцы успевают передать корм и крупы для кошек и собак в приютах

| Фото: приют "Лучший друг" во ВКонтакте | Фото: приют "Лучший друг" во ВКонтакте

Акция "Щедрая Тюмень" по сбору помощи для приютских кошек и собак продлится по 13 февраля, сообщают организаторы.

Желающие могут передать корма, консервы, крупы (гречка, геркулес, пшено), макароны, субпродукты, древесный наполнитель, глистогонные и антипаразитарные средства, капли от блох и клещей.

Акция стартовала в середине января, горожане отозвались на призыв помощь. "Тюменцы приносят необходимое понемногу. Кто-то приносит специализированный корм, другие привозят гречку, макароны. Одна женщина передала старые одеяла для подстилок", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ведущий специалист по работе с волонтерами центра внешкольной работы "Дзержинец" Александра Акулина.

К акции, запущенной ЦВР "Дзержинец", также подключились школы, вузы и учреждения отрасли спорта и молодежной политики, например, ДЮЦ "Фортуна". Здесь дети и их родители активно приносят все необходимое, чтобы помочь бездомным животным.

Желающие присоединиться к акции могут приносить корма с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов в пространство "Город молодых" по адресу: ул. Механическая 31/1. Справки по телефонам: 43 46 01, 42 05 71, 43 00 51.

Собранную помощь волонтеры увезут в приюты "Лучший друг", "Счастливый кот".

Инна Пахомова