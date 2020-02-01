Великобритания официально вышла из ЕС

| Фото: www.visitlondon.com | Фото: www.visitlondon.com

Великобритания официально перестала быть членом Европейского союза. Brexit — выход Соединенного Королевства из сообщества — произошел 31 января в 23 часа по Гринвичу (2 часа 1 февраля по мск) в соответствии с подписанными ранее обеими сторонами документами, сообщает Лента.ру.

С 1 февраля и до конца 2020 года будет действовать переходный период, а потому сразу никаких серьезных изменений не будет, отмечает BBC News. До конца декабря 2020 года в стране продолжит действовать большая часть законов ЕС, в том числе о свободном перемещении людей. Великобритания останется как в таможенном союзе ЕС, так и в едином рынке, однако не будет представлена в европейских институтах. К концу переходного периода стороны должны будут заключить соглашение о свободной торговле.

За час до Brexit было опубликовано видеообращение британского премьер-министра Бориса Джонсона. В нем он назвал выход страны из Евросоюза "рассветом новой эры".

Соединенное Королевство стало первой страной, которая вышла из блока с момента его основания. Теперь ЕС насчитывает 27 стран-членов.