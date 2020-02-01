Пожарно-тактические учения прошли в Заводоуковске

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожарно-тактические учения состоялись на территории заводоуковского предприятия "Автомобилист", которое занимается перевозкой грузов и пассажиров автомобильным транспортом, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

По легенде учений, пожар возник в ремонтной мастерской. Затем поступила дополнительная вводная - обрушение кровли здания. Пожарные расчеты проявили оперативность и профессионализм, спасая людей и ликвидируя условное возгорание.

Через полчаса после начала учений руководитель тренировки объявил о выполнении всех задач. Всего в масштабном мероприятии было задействовано более десяти единиц основной и специальной пожарной техники.