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В больницах и поликлиниках Тюменской области вводят карантин

Общество, 13:46 02 февраля 2020

Минздрав в ВК | Фото: Минздрав в ВК

В связи с ростом числа заболевших ОРВИ в больницах Тюменской области вводятся карантинные мероприятия, сообщает департамент здравоохранения региона.

С 1 февраля в поликлиниках введено ограничение массовых плановых обследований, в том числе в рамках диспансеризации и профилактических осмотров.

Также на более поздние сроки перенесены профосмотры узкими специалистами и детей до года и ограничено посещение стационарных больных родственниками.

В поликлиниках увеличено количество бригад неотложной помощи, время их работы продлено до 24 часов.

В случае появления симптомов ОРВИ и гриппа специалистов поликлиники советуют вызывать на дом, отмечают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

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# больницы , ОРВИ

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