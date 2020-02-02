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Роспотребнадзор напоминает тюменцам о правильном питании зимой

Общество, 15:15 02 февраля 2020

Роспотребнадзор | Фото: Роспотребнадзор

Об актуальности здорового питания в сезон низких температур и высокого риска респираторных заболеваний рацион тюменцам напоминает региональный Роспотребнадзор.

Главная рекомендация специалистов - баланс и разнообразие рациона. Для хорошего самочувствия особенно важно сбалансированное питание, обеспечивающее поступление достаточного количества белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и клетчатки.

Достичь этого можно, если в рационе присутствуют продукты из всех групп (молочные, мясные, рыбные, злаки, фрукты, овощи и орехи). Ограничительные диеты в зимнее время могут оказать пагубное влияние на здоровье.

Частое, дробное питание небольшими порциями позволит сохранить бодрость на протяжении дня и избежать переедания вечером.

Здоровое решение - сытный, горячий завтрак (каша из цельных зёрен или блюдо из яиц) и отсутствие пропусков в приёме пищи на протяжении дня.

Ежедневно съедайте несколько порций фруктов. Самым здоровым выбором станут свежие цитрусовые, яблоки или груши, отметили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор | Фото: Роспотребнадзор

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