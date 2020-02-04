  • 4 февраля 20204.02.2020вторник
  • USD63,9091
    EUR70,7921
  • В Тюмени -2..-4 С 7 м/с ветер южный

Режиссер Юлия Кувшинова прочтет лекцию о современном театре кукол

Общество, 08:32 04 февраля 2020

МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Лекция "Современный театр кукол. Многообразие жанра" продет в Тюмени в Театральном центре "Космос" (Республики, 165а) 13 февраля. Она начнется в 19 часов, сообщает пресс-служба МТЦ "Космос".

О том, что сегодня происходит в мире кукольного сценического искусства, расскажет режиссер театра теней "Ключ от сказки" Юлия Кувшинова. Она поделится примерами лучших спектаклей этого направления в стране и своим опытом создания постановок.

Юлия Кувшинова является автором спектаклей "Калейдоскоп историй", "Как звери солнце добывали" и "Сказки Севера", организатором детского театрального фестиваля света и тени. Она рассказала, что идея провести лекцию возникла после посещения международного карнавала кукол и фестиваля "Петрушка Великий" в Екатеринбурге в 2019 году.

"На фестивале отбирают лучшие спектакли со всей России. Мне довелось там побывать и увидеть очень хорошие работы, несколько постановок, получивших премию "Золотая маска", пообщаться с главными представителями этого направления и уловить тенденции. Там я и вдохновилась на эту лекцию", – поделилась Юлия Кувшинова.

Посетить мероприятие может любой желающий, для этого достаточно зарегистрироваться по ссылке. Подробнее о событии можно узнать на сайте космосцентр.рф или в группе "Космоса" в соцсети во ВКонтакте.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лекция , МТЦ Космос , Театр кукол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:38 04.02.2020Новое мобильное приложение поможет изучать русский язык в любой точке мира
09:27 04.02.2020Комфортность городской среды в регионах выявит всероссийский мониторинг
09:16 04.02.2020Тобольских пенсионеров ждут на чемпионате по компьютерной грамотности
09:05 04.02.2020В ТюмГУ откроют клуб начинающих бизнесменов