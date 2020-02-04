Режиссер Юлия Кувшинова прочтет лекцию о современном театре кукол

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Лекция "Современный театр кукол. Многообразие жанра" продет в Тюмени в Театральном центре "Космос" (Республики, 165а) 13 февраля. Она начнется в 19 часов, сообщает пресс-служба МТЦ "Космос".

О том, что сегодня происходит в мире кукольного сценического искусства, расскажет режиссер театра теней "Ключ от сказки" Юлия Кувшинова. Она поделится примерами лучших спектаклей этого направления в стране и своим опытом создания постановок.

Юлия Кувшинова является автором спектаклей "Калейдоскоп историй", "Как звери солнце добывали" и "Сказки Севера", организатором детского театрального фестиваля света и тени. Она рассказала, что идея провести лекцию возникла после посещения международного карнавала кукол и фестиваля "Петрушка Великий" в Екатеринбурге в 2019 году.

"На фестивале отбирают лучшие спектакли со всей России. Мне довелось там побывать и увидеть очень хорошие работы, несколько постановок, получивших премию "Золотая маска", пообщаться с главными представителями этого направления и уловить тенденции. Там я и вдохновилась на эту лекцию", – поделилась Юлия Кувшинова.

Посетить мероприятие может любой желающий, для этого достаточно зарегистрироваться по ссылке. Подробнее о событии можно узнать на сайте космосцентр.рф или в группе "Космоса" в соцсети во ВКонтакте.