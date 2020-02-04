  • 4 февраля 20204.02.2020вторник
  • USD63,9091
    EUR70,7921
  • В Тюмени -2..-4 С 7 м/с ветер южный

Новое мобильное приложение поможет изучать русский язык в любой точке мира

Общество, 09:38 04 февраля 2020

https://admtyumen.ru | Фото: https://admtyumen.ru

Новое мобильное приложение "Talk2Russia", или "Говори с Россией", разработала Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы. Оно позволит изучать русский язык, находясь в любой точке земного шара, сообщает Минпросвещения России.

Приложение по русскому языку как иностранному состоит из трех разделов, включающих вводно-фонетический курс, курсы элементарного и базового уровней. Пользователи смогут выучить новые слова и выражения и ознакомиться с необходимым набором грамматических конструкций.

Мобильное приложение для смартфонов и планшетов абсолютно бесплатно и уже доступно для скачивания.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Министерство просвещения РФ , мобильное приложение , обучение , русский язык

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:27 04.02.2020Тюменские следователи сыграли в мини-футбол с воспитанниками "Борков"
11:16 04.02.2020Прием фотографий на "Стену народной памяти" продолжается в Тобольске
10:23 04.02.2020Рост заболевших ОРВИ отметили медики Тюменского района
10:11 04.02.2020Ишимская "Сказка в ладошках" отметит десятилетний юбилей