Новое мобильное приложение поможет изучать русский язык в любой точке мира

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Новое мобильное приложение "Talk2Russia", или "Говори с Россией", разработала Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы. Оно позволит изучать русский язык, находясь в любой точке земного шара, сообщает Минпросвещения России.

Приложение по русскому языку как иностранному состоит из трех разделов, включающих вводно-фонетический курс, курсы элементарного и базового уровней. Пользователи смогут выучить новые слова и выражения и ознакомиться с необходимым набором грамматических конструкций.

Мобильное приложение для смартфонов и планшетов абсолютно бесплатно и уже доступно для скачивания.