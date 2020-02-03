IQ-конструктор объединил сорокинских школьников в секцию

| Фото: sorokino.admtyumen.ru | Фото: sorokino.admtyumen.ru

Досуговая секция "Куборо" для детей и родителей открылась в сорокинской школе № 1 Тюменской области. Об этом сообщает районная администрация.

Как рассказала руководитель нового кружка Ирина Мархель, Куборо - игра для всех поколений и целая образовательная система, в которой происходит обучение в игре. В России она появилась сравнительно недавно: в 2016 году и уже пользуется залуженным уважением у детей и взрослых. Родина кубиков - Швейцария. Именно здесь в 1976 году они впервые были созданы и опробованы педагогом Матиасом Эттером.

"IQ-конструктор представляет собой набор одинаковых по размеру (5Х5Х5 см) кубических элементов, из которых можно по желанию построить какую угодно дорожку-лабиринт для шарика. Кубические элементы в базовых наборах имеют двенадцать различных функций, их можно использовать в любых комбинациях", - пояснила Ирина Мархель.

Как показывает опыт коллег, которые уже некоторое время назад начали работу с Куборо, благодаря настолке дети приобретают навыки, позволяющие быть успешными в учебе, а в конечном итоге и в будущей профессии.

По итогам года организаторы планируют проводить конкурсы и соревнования. Родители на ежегодных форумах "Большая перемена" также смогут попробовать свои силы в конструировании, предположили организаторы.