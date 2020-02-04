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Лучшие водители силовых структур покажут мастерство на спецоперации "Лед"

Общество, 08:43 04 февраля 2020

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Лучшие водители МЧС и Росгвардии выступят на спецоперации "Лед", которая традиционно пройдет на Туре 23 февраля. Для участия приглашены команды силовых структур из других регионов, сообщает областная Госавтоинспекция.

На льду пройдут показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию правонарушителей со стрельбой, демонстрацией приемов рукопашного боя. Планируется выступление парашютистов ДОСААФ.

В поддержку дорожной безопасности пройдут также заезды автоспортсменов-дрифтеров и трековые гонки на льду, в которых примут участие лучшие гонщики Урала.

Кроме того, на набережной будут работать площадки для юных зрителей: сборка и разборка настоящего оружия, выставки оружия, ретро-автомобилей и боевой техники. Предусмотрено угощение из полевой кухни горячим чаем.

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# ГИБДД Тюменской области , спецоперация

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