Более семисот тысяч медицинских масок планируют поставить в Тюмень

| Фото: Областная больница №3 (архив) | Фото: Областная больница №3 (архив)

Более 700 тыс. медицинских масок поставят в Тюмень. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Она отметила, что из-за сезонного подъема ОРВИ вырос спрос на профилактические средства. Как рассказала Александра Малыгина, маски есть в наличии в сети аптек "Фармация". По ее словам, на днях прошла рабочая встреча с представителями крупных аптечных сетей.

"Маски заказаны. Поставки более 700 тысяч ожидаются уже в понедельник. К сожалению, ценообразование коммерческих структур мы не может регулировать, но на встрече обсуждалось, что цены не должны повышаться", — добавила Александра Малыгина.

Специалисты говорят, что маски можно изготовить и самостоятельно марлевые повязки обладают не меньшей эффективностью. А по словам потребителей, их даже легче носить.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области напоминает, что маски нужно носить только в помещениях, в местах массового скопления людей, а не на улице.

"Отсутствие масок в выходные дни в некоторых аптечных сетях не должно вызывать никакой паники", — заверила она.

В департаменте здравоохранения отмечают, что также необходимо соблюдать и другие меры профилактики, например, часто мыть руки с мылом, не касаться глаз, носа и рта.

Инна Пахомова