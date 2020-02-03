Уровень безработицы в Тюменской области ниже, чем в среднем по России

admtyumen.ru admtyumen.ru

Уровень безработицы в Тюменской области без автономных округов (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в декабре 2019 года составил 3,8%. В среднем по России, как сообщается на официальном сайте Росстата, этот показатель составил - 4,6%.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в декабре 2019 года в России составила 75,9 млн человек, из них 72,4 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,5 млн человек – как безработные, соответствующие критериям международной организации труда (МОТ) (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).

В Тюменской области из 725,8 тыс. человек трудоспособного возраста, безработными числились 27,3 тыс. человек.

В целом по Уральскому федеральному округу уровень безработицы в декабре 2019 года составил 4,1%. Низкий уровень безработицы в Уральском федеральном округе обеспечивают Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (2,4%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (1,8%). В Курганской области уровень безработицы составил 7,7%, в Свердловской - 4%, в Челябинской – 4,9%.

В конце декабря 2019 года в органах службы занятости населения (по данным Роструда) состояло на учете в качестве безработных 691 тыс. человек, что на 4,1% больше по сравнению с ноябрем 2019 года и на 0,3% меньше по сравнению с декабрем 2018 года.

Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в декабре 2019 года составила 47,7%, городских жителей – 65,9%, молодежи до 25 лет – 21,7%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 26,2%.

Уровень безработицы среди сельских жителей (6,9%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (3,9%).