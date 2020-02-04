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Профилактические рейды в семьях с детьми прошли в Нижнетавдинском районе

Общество, 18:49 04 февраля 2020

КЦСОН "Тавда" во ВКонтакте | Фото: КЦСОН "Тавда" во ВКонтакте

37 семей посетили во время рейдов в Нижнетавдинском районе, которые проходили с 27 по 31 января, сообщает Комплексный центр социального обслуживания населения "Тавда".

Социальные работники, инспектор по делам несовершеннолетних и инспектор пожарной службы побывали в семьях, проживающих в селах Нижняя Тавда, Средние Тарманы и д. Нижние Тарманы.

Они напомнили родителям и законным представителям детей об ответственности за исполнение родительских обязанностей, основных принципах семейного воспитания как профилактике детской преступности, важности соблюдения правил пожарной безопасности. Шести семьям выдали пожарные дымоизвещатели.

КЦСОН "Тавда" во ВКонтакте | Фото: КЦСОН "Тавда" во ВКонтакте

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# Нижнетавдинский район , пожарная безопасность , профилактика , профилактика правонарушений

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