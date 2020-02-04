Профилактические рейды в семьях с детьми прошли в Нижнетавдинском районе

| Фото: КЦСОН "Тавда" во ВКонтакте | Фото: КЦСОН "Тавда" во ВКонтакте

37 семей посетили во время рейдов в Нижнетавдинском районе, которые проходили с 27 по 31 января, сообщает Комплексный центр социального обслуживания населения "Тавда".

Социальные работники, инспектор по делам несовершеннолетних и инспектор пожарной службы побывали в семьях, проживающих в селах Нижняя Тавда, Средние Тарманы и д. Нижние Тарманы.

Они напомнили родителям и законным представителям детей об ответственности за исполнение родительских обязанностей, основных принципах семейного воспитания как профилактике детской преступности, важности соблюдения правил пожарной безопасности. Шести семьям выдали пожарные дымоизвещатели.