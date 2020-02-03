Дискуссионный киноклуб "Тура" открылся в Тюмени

| Фото: Центр русской культуры Тюмени | Фото: Центр русской культуры Тюмени

Дискуссионный киноклуб "Тура" открылся в тюменском Центре русской культуры (ул. Домостроителей 22, корп. 2).

Как сообщает администрация Тюмени, на торжественном открытии киноклуба первых зрителей встречал инструментальный оркестр, который сопроводил встречу произведениями военных лет. Кинозал оформили тематически: здесь представлены экспозиции солдатского привала, санчасти, оформлена стена памяти "Помним, гордимся и чтим".

Первых гостей приветствовала депутат Тюменской городской думы, председатель совета ТОС микрорайона "Тура", директор Центра русской культуры Альбина Селезнева.

"Стартует новый проект "Хроники Великой Победы", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Посмотреть киноленты, снятые фронтовыми кинооператорами, может каждый желающий независимо от возраста. Мы планируем сотрудничать с Международным фестивалем детского и семейного кино "Ноль Плюс" и проводить познавательные программы для школьников"", - сообщила она.

На первом кинопоказе присутствовали ветераны войны и труженики тыла, те, кто видел войну своими глазами. Участник боевых действий Василий Шамов, несмотря на свой почтенный возраст, активно сотрудничает с Советом ветеранов жилого района "Тура", выступает перед детьми и молодежью на различных мероприятиях.

Совместно с героями кинофильмов ветераны и зрители исполнили известные песни, среди них легендарная "Катюша" и "День Победы".

Показы будут проводиться каждую пятницу, уточняют организаторы. Вход свободный. Подробности на сайте Центра русской культуры.