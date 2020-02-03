Тюменская студентка стала участницей зимней школы "Поколение 4.0" в Петербурге

| Фото: Тюменский индустриальный университет | Фото: Тюменский индустриальный университет

Студентка Тюменского индустриального университета стала участницей зимней школы "Поколение 4.0" в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого в рамках всероссийской студенческой олимпиады "Я – профессионал" с 29 января по 1 февраля, сообщает пресс-служба ТИУ.

Участниками зимней школы стали 150 студентов из 32 регионов и 70 университетов со всей России. Отбор проходил в виде конкурса мотивационных писем. Студенты выполняли задания очного этапа олимпиады по таким направлениям, как "Машиностроение", "Управление в технических системах", "Электроэнергетика" и "Цифровое проектирование и моделирование".

Студентка Тюменского индустриального университета Анна Гончарова участвовала в зимней школе по направлению "Электроэнергетика". По ее словам, главной задачей стала встреча и общение с единомышленниками.

"Считаю, что очень важно иногда смотреть на других и понимать, что тебе еще есть куда расти, есть к чему стремиться. На самом деле мои друзья также повлияли на мое решение. Они уже несколько раз приезжали в Питер и посещали Политехнический университет, и я решила, что тоже поучаствую", - рассказала тюменская студентка.

| Фото: Тюменский индустриальный университет | Фото: Тюменский индустриальный университет

Приветствуя участников школы "Поколение 4.0", руководитель административного аппарата ректора вуза Владимир Глухов пожелал ребятам плодотворной и успешной работы. Студентов также приветствовали представители комитета по науке и высшей школе администрации Санкт-Петербурга.

На торжественном открытии школы выступил руководитель проектов АНО "Россия – страна возможностей" Лука Горубин. Он отметил, что олимпиада – это одна из ярких возможностей для студентов расширить границы своего образования и выбрать дополнительные траектории.

Ключевым спикером зимней школы выступила генеральный директор Kawasaki Heavy Industries Rus Мотоко Даймон. Она рассказала о различных направлениях деятельности компании, которая работает на рынке уже более 110 лет и реализует проекты в области судостроения, авиастроения, ракетостроения, автомобилестроения, робототехники. Также поделилась опытом создания и реализации экологических проектов, связанных с применением водорода в качестве топлива.

"Будущее определяется технологиями, которые создаются уже сейчас. Поэтому ответственность за это будущее лежит на молодых специалистах, которым предстоит развивать эти технологии. Нынешние студенты станут участниками этого процесса", – отметила Мотоко Даймон.

Директор по техническому развитию и качеству ПАО "Северсталь" Петр Мишнев, выступая перед участниками, поделился собственным опытом по реализации крупномасштабного проекта по разработке и поставке трубы большого диаметра для газопровода "Сила Сибири".

"Наша компания столкнулась с проблемой, мы никак не могли найти решение, проект был на грани срыва. Но команда не побоялась посмотреть на проблему иначе, повернуть ситуацию на 180 градусов и благодаря этому проблема была решена за две недели. Так что будьте смелыми и креативными", – пожелал он.

После торжественного открытия для студентов провели экскурсию по кампусу Политехнического университета, а также лекции по каждому из направлений зимней школы. Также участники побывали на промышленных предприятиях, в числе которых ПАО "Ленэнерго", промышленная компания "Транспортные системы", ООО "Ракурс-инжиниринг", завод "Тойота" в Санкт-Петербурге, и другие.