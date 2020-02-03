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В ТюмГУ запретили массовые мероприятия

Общество, 16:10 03 февраля 2020

Роспотребнадзор | Фото: Роспотребнадзор

Приказ о запрете на проведение массовых мероприятий, соблюдении санэпидрежима и поддержания помещений в соответствии с санитарными нормами действует в Тюменском государственном университете с связи с подъмом заболеваемости ОРВИ и выявленным случаем коронавируса с 28 января, сообщает вуз.

В ТюмГУ обучаются 78 китайских студентов. Из них на каникулы и на празднование Нового года в Китай выехали 17 человек. На данный момент все они остаются в Китае до марта. С начала семестра, с 10 февраля, для них организуют дистанционное обучение.

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 29 января 2020 года "О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции" на территории России для китайских студентов продлили каникулы до 2 марта (с учетом 14-дневного инкубационного периода).

"Министерство обеспокоено ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Мы дали указания нашим подведомственным организациям усилить мероприятия санитарно-противоэпидемического характера. В частности, обеспечить продление каникул для студентов, приезжающих из КНР, на инкубационный период. В случае если будут подтверждения о заражении коронавирусной инфекцией, то решения о карантинных мероприятиях будут приниматься в соответствии со специальными протоколами, предусмотренными в таких случаях органами системы здравоохранения. Мы с коллегами в тесном контакте, прорабатываем каждый подозрительный случай", – комментируют в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

Также на сайте Минобрнауки работает горячая линия для студентов из России, обучающихся в университетах Китайской Народной Республики, и их родителей. Телефон: +7 (495) 198-00-99. E-mail: line2020@minobrnauki.gov.ru. Обращение принимают сотрудники министерства и консультируют по ситуации.

(Видео ТюмГУ).

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# КНР , коронавирус , ТюмГУ

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