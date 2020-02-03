Три многодетные семьи Сладковского района получили жилищные сертификаты

Три семьи Сладковского района получили жилищные сертификаты | Фото: Администрация Сладковского района Три семьи Сладковского района получили жилищные сертификаты | Фото: Администрация Сладковского района

Три многодетные семьи Сладковского района получили жилищные сертификаты. Вручение провел глава района Александр Иванов 3 февраля.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила специалист по обеспечению жильем администрации Сладковского района Вера Чубыкина.

Многодетные семьи имеют первоочередное право на получение свидетельств по региональной программе "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг".

"Получатели жилищного сертификата – многодетные семьи, которые встали на учет в разное время. С рождением третьего и последующего ребенка они поднимаются в списке по очереди. Кто из них, к примеру, Андрюхины – попали в программу в 2018 году. Гришковы встали на учет в 2014 году. С рождением третьего ребенка, они поднялись вверх по очереди. Многодетная мать Шрайнер встала на учет в 2017 году. Вот три семьи в этот раз и получили сертификат", - рассказала она.

Утверждает список получателей государственной поддержки Главное управление строительства Тюменской области. В Сладковском районе ежегодно две-три семьи получают субсидию на улучшение жилищных условий.

По словам специалиста, сумма сертификата зависит от количества членов семьи. 18 кв. метров умножается на количество членов семьи и на стоимость жилья одного кв. метра в муниципальном образовании. Социальная выплата составляет 35 % от общей суммы, остальные 65 % добавляют получатели. В среднем размер сертификата на приобретение жилья равен примерно 600 тыс. рублей.

"Жилье семьи могут приобрести не только в Сладковском районе, но и на территории Тюменской области. Некоторые остаются в родных селах. Заявки от сладковцев, желающих попасть в программу продолжают принимать в администрации района. На сегодня в списке получателей жилищного свидетельства более 30 человек", - подытожила Вера Чубыкина.

Анжела Лебедева