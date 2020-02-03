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Пятьдесят воспитанников тюменского "Аванпоста" состязались в зимнем полиатлоне

Общество, 19:38 03 февраля 2020

региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» во ВКонтакте | Фото: региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» во ВКонтакте

50 человек приняли участие в соревнованиях по зимнему полиатлону среди воспитанников регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", которые прошли 31 января и 1 февраля.

Участники предстали в двух возрастных категориях: 12-13 лет и 14-17 лет. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по информационному сопровождению центра "Аванпост" Альфия Курмашева, участники соревновались в классическом троеборье. Их ждала стрельба из пневматической винтовки, силовая гимнастика (подтягивания на высокой перекладине для юношей, отжимания от пола — для девушек), бег на лыжах на различные дистанции.

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Соревнования по зимнему полиатлону дали возможность ребятам проверить уровень физической подготовки.

Имена победителей планируют назвать на следующей неделе.

Инна Пахомова

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# обучение , спорт , центр Аванпост

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