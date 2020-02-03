В Тобольске объявили карантин в школах и учреждениях допобразования

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Карантин во всех школах и учреждениях дополнительного образования молодежной политики и спорта, культуры объявлен в Тобольске с 4 по 10 февраля, сообщает администрация города.

Это связано с подъемом заболеваемости ОРВИ. Процесс обучения будет организован дистанционно.

Медики разработали памятки по предотвращению заболеваемостью ОРВИ и гриппом. И напоминают, что при появлении первых симптомов лучше всего обращаться за квалифицированной помощью ко врачу. Оценив состояние пациента, врач назначит правильное лечение, что сократит длительность болезни и снизит вероятность возникновения осложнений.