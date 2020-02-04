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Тюменские дзюдоисты заработали серебро и бронзу на турнире в Болгарии

Спорт, 10:56 04 февраля 2020

Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Спортсмены Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" привезли серебро и бронзу открытого турнира Европы по дзюдо среди мужчин, который прошел в болгарском городе София.

Как сообщает "Тюмень-дзюдо", Эльдар Аллахвердиев, в весовой категории до 90 кг (29 участников, тренер Андрей Вуколов) одержал четыре победы, стал серебряным призером. Мирзоюсуф Гафуров занял третье место в весе до 66 кг (29 участников, тренер Данил Волович). Оба спортсмена входят в основной состав сборной команды России среди взрослых.

Всего участниками турнира стали 230 дзюдоистов из 30 стран мира. В общекомандном зачете российская сборная завоевала по три золотых и серебряных и шесть бронзовых наград, что позволило ей занять первую строку в таблице результатов.

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# турнир , центр олимпийской подготовки Тюмень-дзюдо

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