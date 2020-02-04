Двадцать четыре команды участвовали в интеллект-шоу "Университетские династии"

| Фото: www.utmn.ru/ | Фото: www.utmn.ru/

24 команды студентов, выпускников, преподавателей и сотрудников ТюмГУ приняли участие в интеллект-шоу "Университетские династии", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Турнир прошел в двух дисциплинах: "Что? Где? Когда?" и "Мультиигры".

Праздник открыл президент интеллектуального клуба "IQ" Антон Гордеев: "Я очень рад, что за 17 лет существования "Университетских династий" сформировался костяк из команд выпускников, которые не пропускают ни одного года и постоянно радуют нас своим присутствием. Но в "Династиях" участвуют и молодые команды, которые только набираются опыта, чтобы в будущем составить конкуренцию старшим. Недаром символом турнира являются матрешки, в которых объединены разные поколения студентов нашего университета".

Победителем в "Что? Где? Когда?" стала сборная команда выпускников под капитанством Георгия Санникова "Зургаан", второе место заняла команда "Поребрик" Михаила Попова, третьими стала команда "Пора возвращаться домой" Святослава Косовича.

В "Мультииграх" эти же команды вошли в тройку лидеров, но уже с другими результатами: первое место – "Пора возвращаться домой", второе – "Поребрик", третье – "Зургаан".