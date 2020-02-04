Жительница Ишима поверила лжебанкиру и лишилась пятидесяти тысяч рублей

| Фото: МВД России во ВКонтакте | Фото: МВД России во ВКонтакте

Около 50 тыс. рублей лишилась жительница Ишима, поверив телефонному мошеннику. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности одного из банков, сообщает УМВД по Тюменской области.

Полицейским женщина 1987 года рождения рассказала, что позвонивший предупредил ее о попытке незаконного снятия средств с ее банковской карты. Чтобы не потерять сбережения, она должна сообщить реквизиты карты и пришедший на сотовый телефон код.

Женщина поверила словам незнакомца и передала ему персональные данные своей банковской карты. В результате она получила несколько смс о списании средств. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".