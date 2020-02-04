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Молодежное сообщество предпринимателей образовалось в Тюмени

Экономика, 14:24 04 февраля 2020

Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Начинающие бизнесмены Тюмени объединились в молодежное сообщество предпринимателей, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

В тюменское "Молодежное крыло" вступили более 20 человек. Первое официальное собрание прошло 3 февраля. Предприниматели обсудили вопросы, касающиеся развития бизнеса каждого участника сообщества и наметили план работы. Запланирована организация встречи с представителями областных и городских властей для обсуждения проблем и новых проектов.

Лидером молодежного крыла ТПП Тюменской области в Тюмени стала директор резидента индустриального парка "Боровский" фабрики "Окейч" Екатерина Истомина. На собрании она отметила сильный состав участников нового сообщества и выразила надежду на реализацию прорывных молодежных инициатив.

По словам президента ТПП Тюменской области Эдуарда Абдуллина, палата более 25 лет сотрудничает преимущественно с крупными и средними компаниями региона и сейчас уделяет большее внимание начинающим бизнесменам. "За последние несколько лет к нам присоединилось несколько десятков молодых, активных ребят, работающих индивидуальными предпринимателями или руководителями небольших фирм. Мы видим их большое желание расти, реализовывать проекты, общаться и помогать друг другу. Поэтому мы поддержали инициативу о создании двух "молодежных крыльев" в Тюмени и Тобольске", - подчеркнул он.

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# малый бизнес , молодые предприниматели , Тюменская торгово-промышленная палата

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