На День влюбленных тюменцам предлагают выиграть сертификат в картинг-центр

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Бесплатно попробовать себя в картинге могут тюменские пары в День всех влюбленных, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Сертификат на посещение картинг-центра Monte-Carlo в качестве "валентинки" тюменцы могут получить в группе во ВКонтакте "ГТО в Тюмени", где ежедневно до 14 февраля среди влюбленных разыгрываются сертификаты.

Бесплатные секции картинга работают в Тюмени в КДТ им. Кижеватова и ДЮСШ "Старт XXI век", в секции принимают всех желающих от 8 до 14 лет. Подробную информацию можно узнать на сайте и по телефону 79-55-17. Тюменские ребята показывают высокие результаты на городских и областных соревнованиях.