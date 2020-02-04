Самых умелых блинопеков определят во время "Ялуторовской масленицы"

| Фото: "Ялуторовский острог" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Ялуторовский острог" во ВКонтакте (архив)

Стартовал прием заявок на участие в фестивале "Битва блинопеков", который развернется в рамках празднования "Ялуторовской масленицы" в Ялуторовске 1 марта.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель директора ялуторовского учреждения культуры "Арт-Вояжа" Анастасия Петелина, гастрономический фестиваль "Битва блинопеков" пройдет второй год. "Практика показала, что событие интересно и зрителям, и участникам. Мы решили сделать этот фестиваль традиционным, будем проводить в день празднования "Ялуторовской масленицы".

Сейчас идет активная заявочная кампания. Принять участие в "Битве блинопеков" могут команды предприятий, работающие в сфере пищевой промышленности и общественного питания Тюменской области и других регионов. "В 2019 году к фестивалю присоединилась "Ассоциация гостеприимства Тюменской области". Восемь шеф-поваров из разных ресторанов Тюмени объединились, придумали рецепт, завели тесто, перевернули блин и устроили дегустацию. Также в "Битве блинопеков" принимали участие кафе Ялуторовска, например, "Кураж", ресторанно-гостиничный комплекс Арагац Plaza. К нам приезжал шеф-повар из Москвы и тоже участвовал в событии", — вспомнила Анастасия Петелина.

24 февраля — в первый день масленичной недели — состоится тест-драйв по выпечке гигантских блинов. Его проводили и в 2019 году. Организаторы подготовят две сковороды, пригласят все команды. Участники фестиваля попробуют выпечь первые блины. Тест-драйв позволит им изучить технологию приготовления, доработать определенные моменты, подготовиться к праздничному событию. "Главным куратором здесь будет теща "Ялуторовской масленицы" Лара. Это человек, который знает все о гигантских блинах, умеет их печь, может провести мастер-класс для любого", — добавила заместитель директора по культурно-досуговой деятельности "Арт-Вояжа" Ялуторовска.

Предприятия, которым присудят первое, второе и третье места, получат денежные призы. "Важно и то, что фестиваль "Битва блинопеков" — большое имиджевое мероприятие. Команды-участники получают активную информационную поддержку и продвижение в рамках гуляния. Также с места событий будет вестись прямая трансляция. Я думаю, здесь главное даже не призовой фонд, а продвижение своего предприятия", — поделилась Анастасия Петелина.

Оценивать труды участников будут эксперты. В лидерах смогут оказаться команды, которым удалось перевернуть свой блин без разрывов. Конечно, члены жюри будут обращать внимание и на вкусовые качества, командную работу и креативный подход. В 2019 году, по словам Анастасии Петелиной, все пять блинов участники выпекли по уникальным рецептам.

После выпекания начнется дегустация. Попробовать угощение смогут все гости праздника.

Подробнее об участии в фестивале "Битва блинопеков" можно узнать по телефону: 8 (34535) 3-98-18.

Инна Пахомова