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Геопортал помогает охотникам узнать границы угодий Тюменской области

Общество, 18:38 04 февраля 2020

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Геопортал предоставляет тюменским охотникам доступ к картам, по которым можно узнать места обитания животных, доступные угодья и охраняемые территории, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

Здесь любой охотник может ознакомиться с зонами закрепленных и перспективных охотничьих угодий региона, также на Геопортале отмечен лесной комплекс и особо охраняемые природные территории регионального и федерального значения.

Воспользоваться ресурсом можно перейдя на Геопортал Тюменской области и кликнув иконку "Охотпользование".

Кнопками с правой стороны экрана можно распечатать желаемые участки карты, вычислить расстояние, площадь или координаты выбранных мест, а также определить свое местонахождение. На портале есть версия для слабовидящих и обратная связь.

Помимо охотугодий на геопортале можно изучить тематические карты: "Рыболовство", "Недропользование", "Лесной комплекс", "Достопримечательности" и другие.

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# Госохотуправление , Интернет , охота

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