ФК "Тюмень" в первом матче года сыграет с новороссийским "Черноморцем"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Первый контрольный матч в новом году футболисты "Тюмени" проведут 5 февраля, сообщает пресс-служба клуба.

В Абрау-Дюрсо сибиряки сыграют против новороссийского "Черноморца". Эта команда восемь последних сезонов играет на уровне второго российского дивизиона. На зимний перерыв новороссийцы ушли, занимая третье место в группе "Юг".

В нынешнем "Черноморце" нет известных футболистов. Самый титулованный в клубе – спортивный директор Владимир Бут. Местный воспитанник становился обладателем Межконтинентального Кубка и победителем Лиги чемпионов в составе дортмундской "Боруссии".

Сезон на "Юге" возобновится почти на месяц раньше, чем в группе "Урал-Приволжье". Поэтому новороссийцы начали подготовку к возобновлению турнира раньше тюменцев. 2 февраля в Абрау-Дюрсо "Черноморец" уже провел контрольный матч против молодежного состава "Ростова", в котором уверенно победил – 3:0.

Начало матча на поле учебно-тренировочной базы "Футбольный мир" запланировано в 13 часов 30 минут по тюменскому времени.