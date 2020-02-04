  • 4 февраля 20204.02.2020вторник
  • USD63,9091
    EUR70,7921
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер южный

ФК "Тюмень" в первом матче года сыграет с новороссийским "Черноморцем"

Спорт, 15:30 04 февраля 2020

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Первый контрольный матч в новом году футболисты "Тюмени" проведут 5 февраля, сообщает пресс-служба клуба.

В Абрау-Дюрсо сибиряки сыграют против новороссийского "Черноморца". Эта команда восемь последних сезонов играет на уровне второго российского дивизиона. На зимний перерыв новороссийцы ушли, занимая третье место в группе "Юг".

В нынешнем "Черноморце" нет известных футболистов. Самый титулованный в клубе – спортивный директор Владимир Бут. Местный воспитанник становился обладателем Межконтинентального Кубка и победителем Лиги чемпионов в составе дортмундской "Боруссии".

Сезон на "Юге" возобновится почти на месяц раньше, чем в группе "Урал-Приволжье". Поэтому новороссийцы начали подготовку к возобновлению турнира раньше тюменцев. 2 февраля в Абрау-Дюрсо "Черноморец" уже провел контрольный матч против молодежного состава "Ростова", в котором уверенно победил – 3:0.

Начало матча на поле учебно-тренировочной базы "Футбольный мир" запланировано в 13 часов 30 минут по тюменскому времени.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ФК Тюмень , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:30 04.02.2020ФК "Тюмень" в первом матче года сыграет с новороссийским "Черноморцем"
13:07 04.02.2020В Упорово сыграли в шахматы
12:34 04.02.2020Хоккеисты Сладковского района одержали победу над ишимской "Малой родиной"
12:00 04.02.2020Самых метких учителей выявили в Исетском районе