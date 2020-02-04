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Олимпиада по математике имени Леонарда Эйлера прошла в Тюмени

Общество, 17:43 04 февраля 2020

физико-математическая школа Тюменской области во ВКонтакте | Фото: физико-математическая школа Тюменской области во ВКонтакте

Региональный этап Всероссийской олимпиады по математике имени Леонарда Эйлера прошел в Тюмени 3 и 4 февраля, сообщает областная физико-математическая школа.

Олимпиада проходила на двух площадках: в Тюменском Индустриальном Университете для первой возрастной параллели (9-11 класс) и в физико-математической школе для восьмиклассников.

Участники решали задачи и примеры в течение двух туров, каждый день - новые испытания и самый разный комплект заданий. Помимо самой олимпиады, для школьников и педагогов,были уготовлены научно-популярные и научно-познавательные лекции, интерактивные дискуссии от представителей ТюмГУ.

Имена победителей олимпиады станут известны в ближайшие дни.

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# олимпиады

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