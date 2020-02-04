Олимпиада по математике имени Леонарда Эйлера прошла в Тюмени
| Фото: физико-математическая школа Тюменской области во ВКонтакте
Региональный этап Всероссийской олимпиады по математике имени Леонарда Эйлера прошел в Тюмени 3 и 4 февраля, сообщает областная физико-математическая школа.
Олимпиада проходила на двух площадках: в Тюменском Индустриальном Университете для первой возрастной параллели (9-11 класс) и в физико-математической школе для восьмиклассников.
Участники решали задачи и примеры в течение двух туров, каждый день - новые испытания и самый разный комплект заданий. Помимо самой олимпиады, для школьников и педагогов,были уготовлены научно-популярные и научно-познавательные лекции, интерактивные дискуссии от представителей ТюмГУ.
Имена победителей олимпиады станут известны в ближайшие дни.