Олимпиада по математике имени Леонарда Эйлера прошла в Тюмени

| Фото: физико-математическая школа Тюменской области во ВКонтакте | Фото: физико-математическая школа Тюменской области во ВКонтакте

Региональный этап Всероссийской олимпиады по математике имени Леонарда Эйлера прошел в Тюмени 3 и 4 февраля, сообщает областная физико-математическая школа.

Олимпиада проходила на двух площадках: в Тюменском Индустриальном Университете для первой возрастной параллели (9-11 класс) и в физико-математической школе для восьмиклассников.

Участники решали задачи и примеры в течение двух туров, каждый день - новые испытания и самый разный комплект заданий. Помимо самой олимпиады, для школьников и педагогов,были уготовлены научно-популярные и научно-познавательные лекции, интерактивные дискуссии от представителей ТюмГУ.

Имена победителей олимпиады станут известны в ближайшие дни.