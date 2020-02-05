Тюменская драма обдумывает отдать место главного режиссера Сергею Захарину

| Фото: скриншот видео из официальной группы ТБДТ ВКонтакте | Фото: скриншот видео из официальной группы ТБДТ ВКонтакте

Предложение стать главным режиссером Тюменского драматического театра Сергею Захарину обдумывает директор ТБДТ Сергей Осинцев. Об этом он заявил в соцсетях театра накануне премьеры моноспектакля "Новеченто".

"Новеченто" – шестая постановка Сергея Захарина в Тюменском драматическом театре. Четыре спектакля для детей режиссер-хореограф создал к новогодним праздникам. Осенью 2019-го тюменские театралы великолепно приняли работу для взрослого зрителя. 4 и 5 февраля 2020 года Захарин удивляет поклонников моноспектаклем "Новеченто".

"Сергей Захарин за все это время для меня открылся очень мощным режиссером. И я даже подумываю над тем, чтобы дать ему возможность как можно чаще ставить спектакли в нашем театре, и даже, возможно, занять место главного режиссера. Мне бы очень этого хотелось, потому что труппа испытывает к нему нежнейшие чувства и при этом всегда качественно относится к спектаклям, которые поставил Сергей Захарин. У него безумно сложная хореография, но при этом он всегда готов к репетиции, никогда не придумывает на ходу. Он приходит уже с какими-то рисунками, которые надо воплотить на сцене в хореографии, сценографии, пластике. И он всегда знает, как нужно продолжать репетицию. У него огромнейшая любовь к театру", – отозвался Сергей Осинцев.

Сам же Захарин признается в любви к тюменским артистам, но отмечает, что для него постановки в разных городах России – это своего рода путешествие. "И это путешествие мне нравится. Например, в апреле я еду с одним из спектаклей в Соединенные Штаты Америки, и это некое приключение", – заинтриговал режиссер.

Напомним, премьерные показы "Новеченто" пройдут 4-5 февраля в 19 часов. 21 февраля спектакль покажут на бенефисе Сергея Осинцева в честь 30-летия актерской деятельности.

Ирина Ромашкина