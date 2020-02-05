В Тюмени посчитали зимующих водоплавающих птиц

| Фото: автор: Мария Лупинос | Фото: автор: Мария Лупинос

313 особей крякв насчитали в ходе учета зимующих водоплавающих птиц в Тюмени орнитологи и жители областной столицы.

Как рассказала орнитолог, доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Мария Лупинос, в Тюмени мероприятия в рамках Всероссийской акции "Серая шейка" прошли в шестой раз. К работе, организованной тюменским отделением Союза охраны птиц России, подключились местные жители. Всего в акции приняли участие семь человек. Первые сведения о зимующих водоплавающих птицах города были получены от семьи Симановых.

В ходе двухнедельных маршрутных учетов участники осмотрели основные места скопления водоплавающих и околоводных птиц на незамерзающих водоемах в пределах города и его окрестностей. Так, они посетили озеро Оброчное, ручей Ключи в Гилевской роще, незамерзающий ручей вблизи с. Зайково и оз. Песьяное.

313 особей крякв (164 самца и 149 самок) удалось насчитать орнитологам на оз. Оброчном.

Как отмечают орнитологи, в ходе проведения акции "Серая шейка" впервые в Тюмени на зимовке был отмечен самец хохлатой чернети, свободно плавающий и отдыхающей среди крякв.

"Необходимо отметить, что год от года кряквы осваивают новые территории областной столицы и ее окрестностей, и увеличивают свою численность. Ключевым фактором, определяющим распространение уток, является наличие подкормки. Возможно, это стало причиной значительного роста численности зимующих крякв в 2020 году, по сравнению с предыдущими годами", — поделилась Мария Лупинос.

Все участники акции получат электронные свидетельства, а юному исследователю 11-летнему Семену Симанову в качестве презента вручат набор почтовых открыток "Птицы Сибири".

Инна Пахомова