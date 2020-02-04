Размеры пособий в связи с материнством в регионе выросли на три процента

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 3% выросли размеры пособий в связи с материнством в Тюменской области с 1 февраля 2020 года. В районах и местностях, где установлен районный коэффициент к зарплате, размеры этих пособий изменились с применением районного коэффициента, сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования.

Для жителей юга Тюменской области с учетом районного коэффициента 1,15 единовременное пособие при рождении ребенка составляет 20 тыс. 704 рубля.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет для неработающих граждан и для граждан, которые работают на неполную рабочую ставку, составляет 3 тыс. 882 рубля. Для родителей, работающих на полную ставку, но у которых нет заработка в расчетном периоде (два предшествующих года), размер пособия, исчисленный из МРОТ, равен 5 тыс. 579 рублей.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующим ребенком в возрасте до 1,5 лет повысился до 7 тыс. 764 рублей.

Для работающих граждан ежемесячное пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком, но не менее минимального размера этого пособия.

Увеличение размеров пособий, рассчитанных из МРОТ, касается только тех работающих граждан, чей отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком начинается в период с 1 января 2020 года.

Женщинам, которые встали на учет по беременности в ранние сроки (до 12 недель) с 1 февраля 2020 года будут выплачивать 776 рублей.

Проиндексированы также и другие пособия. Так, размер социальной выплаты на погребение составляет теперь 7 тыс. 43 рубля.

Для назначения и выплаты пособий в связи с материнством работающим гражданам необходимо обращаться к своему работодателю, не работающим гражданам – в органы социальной защиты по месту жительства.

Сравнительная таблица размеров социальных выплат в 2017-2020 годах представлена на сайте Фонда социального страхования РФ.