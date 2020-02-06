Депутат гордумы помог тюменцам обезопасить проезд в жилой зоне

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Депутат Тюменской городской думы Александр Захаров по просьбе жителей улицы Гнаровской решил вопрос дорожной безопасности в проезде между сквером "Молодежный" и жилыми домами. Установка дорожного знака "Жилая зона" символизировала завершение работ.

Летом 2019 года жители микрорайона, обеспокоенные вопросом безопасности движения на данном участке, обратились за помощью к депутату Александру Захарову. Чтобы изучить сложившуюся ситуацию, Захаров организовал встречу с руководителями и специалистами управы Восточного округа непосредственно на обозначенной территории, сообщили в городской думе.

Участники выездной встречи сделали вывод, что здесь действительно не урегулировано движение автотранспорта и пешеходов: густонаселенность микрорайона, а также близость школы и торгово-развлекательного центра создают аварийные ситуации, особенно опасные для детей.

Решить вопрос только силами управы Восточного округа было невозможно, поскольку проезд расположен в границах земельных участков, находящихся в собственности жителей домов. В связи с этим ремонтные работы начались только осенью.

"На сегодня все работы по повышению безопасности дорожного движения на данном проезде завершены. На дороге созданы искусственные неровности, понижены бордюры у пешеходных переходов, нанесена дорожная разметка, установлены необходимые дорожные знаки", - сообщил депутат.